Papa Leone XIV oggi ad Assisi per GO! Franciscan Youth Meeting

l Pontefice dalle 9 incontra i giovani che partecipano all’evento, mentre alle 10.30 è in programma la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Papa stesso. La messa terminerà con il mandato missionario, cioè “un invio simbolico che chiamerà i giovani d’Europa che hanno vissuto i 3 giorni insieme a riportare nelle proprie terre la freschezza del Vangelo e la letizia francescana” ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Termina oggi ad Assisi il GO! Franciscan Youth Meeting, a cui hanno preso parte oltre 2.500 giovani provenienti da numerosi Paesi del mondo: l’appuntamento, iniziato nel pomeriggio di lunedì 3 agosto e aperto dal primo appuntamento ufficiale la sera stessa, si conclude oggi con due importanti momenti che vedranno la partecipazione di Papa Leone XIV. L'evento è promosso dai Ministri Generali delle Famiglie Francescane e organizzato dai Frati Minori di Assisi in collaborazione con le Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, Foligno e la Città di Assisi.

Il programma del Papa ad Assisi A partire dalle ore 9 Papa Leone XIV incontra i giovani che partecipano al GO! Franciscan Youth Meeting, in un momento che per gli organizzatori ha lo scopo di offrire “una bussola spirituale per affrontare le sfide del presente nello spirito di san Francesco”. Successivamente, alle 10.30, è in programma la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Pontefice, con i giovani che parteciperanno all’intero evento. La messa terminerà con il mandato missionario, cioè “un invio simbolico che chiamerà i giovani d’Europa che hanno vissuto i 3 giorni insieme a riportare nelle proprie terre la freschezza del Vangelo e la letizia francescana”. Vedi anche Papa Leone XIV ad Assisi per GO! Franciscan Youth Meeting: programma