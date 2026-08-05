Il Santo Padre torna per la seconda volta in Umbria in occasione della chiusura dell'evento internazionale "GO! Franciscan Youth Meeting" rivolto ai giovani tra i 18 e i 33 anni. La città del Poverello accoglie migliaia di pellegrini da tutta Europa nell'anno in cui si celebra l'ottavo centenario dal Transito del Santo
Papa Leone XIV torna per la seconda volta in Umbria. Domani, 6 agosto, il pontefice visiterà Assisi in occasione della giornata conclusiva di "GO! Franciscan Youth Meeting", evento internazionale che vede come protagonisti i giovani, credenti e non, tra i 18 e i 33 anni. Per tre giorni, la città del Poverello ospita migliaia di pellegrini - credenti e non - provenienti da tutta Europa per un'occasione di incontro e dialogo nell'anno in cui la Chiesa celebra l'ottavo centenario dal Transito di San Francesco.
Il programma della visita
L'evento, promosso dai Ministri Generali delle Famiglie Francescane e organizzato dai Frati Minori di Assisi in collaborazione con le Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, Foligno e la Città di Assisi, prevede workshop tematici, momenti di preghiera e il concorso musicale Fra GOspel. Obiettivo della manifestazione è quello di offrire un'occasione di ascolto riscoprendo il messaggio del santo patrono d'Italia. Secondo il programma ufficiale, il Papa arriverà nella prima mattinata di domani nella Basilica di Santa Maria degli Angeli dove alle 9:00 offrirà una "bussola spirituale" ai partecipanti per affrontare le sfide del presente nello spirito di San Francesco. Al termine della messa il Santo Padre conferirà il mandato missionario ai giovani europei con l'invito a portare la "letizia francescana" nelle proprie terre d'origine.
Approfondimento
Papa Leone XIV: "Presto si giunga a riconciliazione e pace"
A novembre 2025 la preghiera di Leone sulla tomba di San Francesco
Lo scorso 20 novembre Leone si era recato ad Assisi a conclusione della 81esima Assemblea generale della Confederazione Episcopale Italiana. In quell'occasione Papa Prevost aveva pregato davanti alla tomba del Poverello nella Basilica superiore e, salutando i francescani, aveva promesso di fare ritorno nella cittadina umbra dove sono in corso le celebrazioni con l'esposizione delle spoglie mortali di San Francesco. Il 19 febbraio scorso la Santa Sede ha annunciato la partecipazione del Papa alla manifestazione, patrocinata da Comitato Nazionale per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco. "Vogliamo riprendere con forza l’invito che Papa Leone XIV ha rivolto ai ragazzi durante il Giubileo della scorsa estate", hanno dichiarato i Frati organizzatori dell’evento: "Questo meeting nasce proprio per dare voce al desiderio profondo di incontrare il Signore. Sulle orme di Francesco, vogliamo farci ponti affinché ogni ragazzo riscopra la bellezza di questa speranza nella quotidianità".
Approfondimento
Papa Leone in nuovo libro: "La pace è responsabilità"
©Ansa
Papa Leone a Lampedusa, le immagini della visita del Pontefice. FOTO
La visita pastorale del Santo Padre è durata solo poche ore ma è molto significativa. Prevost si è recato nel cimitero per pregare sulle tombe dei migranti, poi ha attraversato da solo la “Porta d’Europa', monumento simbolo dell’immigrazione nel Mediterraneo. Nella sosta al Molo Favaloro ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco. Infine, dopo un giro in Papamobile ha celebrato la messa