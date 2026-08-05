Il Santo Padre torna per la seconda volta in Umbria in occasione della chiusura dell'evento internazionale "GO! Franciscan Youth Meeting" rivolto ai giovani tra i 18 e i 33 anni. La città del Poverello accoglie migliaia di pellegrini da tutta Europa nell'anno in cui si celebra l'ottavo centenario dal Transito del Santo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Papa Leone XIV torna per la seconda volta in Umbria. Domani, 6 agosto, il pontefice visiterà Assisi in occasione della giornata conclusiva di "GO! Franciscan Youth Meeting", evento internazionale che vede come protagonisti i giovani, credenti e non, tra i 18 e i 33 anni. Per tre giorni, la città del Poverello ospita migliaia di pellegrini - credenti e non - provenienti da tutta Europa per un'occasione di incontro e dialogo nell'anno in cui la Chiesa celebra l'ottavo centenario dal Transito di San Francesco.

Il programma della visita L'evento, promosso dai Ministri Generali delle Famiglie Francescane e organizzato dai Frati Minori di Assisi in collaborazione con le Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, Foligno e la Città di Assisi, prevede workshop tematici, momenti di preghiera e il concorso musicale Fra GOspel. Obiettivo della manifestazione è quello di offrire un'occasione di ascolto riscoprendo il messaggio del santo patrono d'Italia. Secondo il programma ufficiale, il Papa arriverà nella prima mattinata di domani nella Basilica di Santa Maria degli Angeli dove alle 9:00 offrirà una "bussola spirituale" ai partecipanti per affrontare le sfide del presente nello spirito di San Francesco. Al termine della messa il Santo Padre conferirà il mandato missionario ai giovani europei con l'invito a portare la "letizia francescana" nelle proprie terre d'origine. Approfondimento Papa Leone XIV: "Presto si giunga a riconciliazione e pace"