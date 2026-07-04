La visita pastorale del Santo Padre è durata solo poche ore ma è molto significativa. Prevost si è recato nel cimitero per pregare sulle tombe dei migranti, poi ha attraversato da solo la “Porta d’Europa", monumento simbolo dell’immigrazione nel Mediterraneo. Nella sosta al Molo Favaloro ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco. Infine, dopo un giro in Papamobile ha celebrato la messa