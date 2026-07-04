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Lampedusa, lettera del piccolo Leo al Papa: "Io sbarcato qui da solo 10 anni fa"

Cronaca

Il bambino, adottato da una famiglia, ha parlato qualche minuto con il Pontefice e gli ha regalato un pallone. "Spero tanto che questa palla che ti regalo adesso possa arrivare a un altro bambino e farlo felice proprio come me". "Grazie", conclude il biglietto scritto a mano, con il disegno di una palla da calcio

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Un biglietto e un pallone: "Caro Papa, sono super emozionato di incontrarti! Dieci anni fa la mia storia è Iniziata qui a Lampedusa. Ero da solo e avevo perso tutto, soprattutto la mia mamma. Mi dicono che ho smesso di piangere solo quando mi hanno dato un pallone fatto di carta, da quel giorno il pallone è imasto nel mio cuore e io non ho mai smesso di giocare".

Papa

È questo il testo del commovente biglietto che un bambino ha donato a Papa Leone alla Porta d'Europa a Lampedusa, in occasione della visita del Pontefice sull'isola. Il bambino, adottato da una famiglia, ha parlato qualche minuto con il Pontefice e gli ha regalato una palla. "Spero tanto che questa palla che ti regalo adesso possa arrivare a un altro bambino e farlo felice proprio come me. Grazie", conclude il biglietto scritto a mano, con il disegno di una palla da calcio. 

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