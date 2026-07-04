L’incontro con i bambini simbolo delle migrazioni: la storia di Maria

Durante la giornata, Leone XIV incontrerà alcuni bambini diventati simbolo delle traversate e dell'accoglienza italiana. Alla Porta d'Europa, dopo aver pregato al cimitero sulle tombe, benedirà Maria e Leonardo, che saranno accompagnati dai loro genitori. Maria, quasi cinque anni, è nata a Lampedusa: era ancora nel grembo della madre Rita Liasso quando è arrivata in Italia. A raccontare la sua storia è proprio la mamma. “Sono partita dalla Tunisia perché c'era il coronavirus e la mia vita e quella di mia figlia erano in pericolo", dice, perché le erano state rifiutate le cure di cui aveva bisogno dopo il viaggio dalla Costa d'Avorio. "Quando ero sul barcone non sentivo dolori. Quando sono arrivata a Lampedusa ho sentito le contrazioni. Mi hanno portato in ambulanza all'elisoccorso, ma non si riusciva a partire. Sono stata trasferita al Poliambulatorio e ho partorito, Maria voleva nascere a Lampedusa", ricorda. La piccola è stata chiamata Maria in onore di Maria Raimondo, infermiera di Corleone in servizio all'ambulatorio di Lampedusa durante il parto. Rita Liasso adesso vive, assieme alla figlia e al marito, a Cassaro, nel Siracusano.