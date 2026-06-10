Spagna, Papa Leone XIV in visita al carcere "Brians 1"

Papa Leone XIV ha visitato il carcere "Brians 1" vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa mille detenuti della struttura penitenziaria. "L'amore di Dio è sempre al di sopra di qualsiasi bene o male compiuto in passato", ha detto il Pontefice esortando anche i circa mille presenti a riparare i propri errori e a impegnarsi per una vita migliore. Quella di Leone XIV è la prima visita di un Pontefice in una prigione iberica.