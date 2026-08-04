Iran USA, Teheran risponde a Trump: "Nessun negoziato in corso". LIVE

L'Iran gela Trump: "Nessun negoziato è in corso con gli Usa", fa sapere il ministero degli Esteri di Teheran smentendo il presidente americano. Ma il tycoon incalza: "Questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo". Un proiettile non identificato ha colpito stanotte un mercantile nello Stretto di Hormuz. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero
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L'Iran gela Trump: "Nessun negoziato è in corso con gli Usa", fa sapere il ministero degli Esteri di Teheran smentendo il presidente americano. Ma Trump ribadisce: "Questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo". Un proiettile non identificato ha colpito stanotte un mercantile nello Stretto di Hormuz. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero.
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Pezeshkian: resto al mio posto, tutte false le voci di mie dimissioni
"Io non rassegnerò le dimissioni e resterò al mio posto per realizzare le mie promesse e servire questa nazione". Lo ha detto in una videointervista, la cui anteprima è stata pubblicata dall'agenzia iraniana Isna, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. "Ho stretto un patto con il popolo e rimarrò fedele a questo patto fino all'ultimo momento", dice ancora. "Le voci diffuse negli ultimi giorni riguardo a mie dimissioni o a un mio passo indietro sono del tutto false, fabbricate da chi punta a colpire l'unità nazionale. I problemi del Paese sono molti, ma risolverli richiede coesione e fermezza", ha concluso.
Media: "Vicino accordo con Oman su traffico marittimo a Hormuz"
L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello Stretto di Hormuz. Secondo un articolo del New York Times che cita funzionari iraniani e americani, l'accordo prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Fonti iraniane hanno affermato che l'accordo include "tariffe di servizio" che sarebbero utilizzate per "coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, la sicurezza delle navi e il personale".
Secondo le stesse fonti iraniane, i ricavi verrebbero divisi equamente tra Iran e Oman. Un funzionario statunitense ha affermato che la versione iraniana "non è accurata" e ha dichiarato che non tutte le rotte richiederebbero l'approvazione dell'Iran e non includerebbero tariffe di transito
Teheran: "Nemici non hanno capacità per attacco su vasta scala"
"Le capacità dell'Iran e del fronte della resistenza sono maggiori rispetto al passato. Nonostante le minacce, i nemici non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran". Lo ha dichiarato Ibrahim Razaei, membro della Commissione per la Sicurezza Nazionale del parlamento iraniano.
Iran: prezzi petrolio in rialzo, Brent a 85 dollari al barile
Prezzi del petrolio in leggero rialzo. Il Brent , riferimento per l'Europa, è aumentato dell',1,25% a 85,02 dollari al barile. Il Wti, riferimento per gli Usa, è aumentato dello +0,92% a 81,26 dollari al barile.
Media: "Minacce Houthi costringono petroliere saudite a circumnavigare l'Africa"
Le petroliere saudite sono costrette a circumnavigare il continente africano anziché utilizzare il Mar Rosso a causa delle minacce degli Houthi di imporre un blocco marittimo alla navigazione saudita. Lo riporta la Cnn, secondo cui la deviazione comporta un prolungamento di circa 15 giorni dei viaggi e aumenta significativamente i costi di spedizione a causa del maggiore consumo di carburante, dei premi assicurativi e delle spese per l'equipaggio.
Secondo Kpler, società che monitora il traffico marittimo, i flussi di greggio saudita attraverso lo stretto di Bab al-Mandeb sono diminuiti di circa il 50% da quando gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno iniziato a minacciare le rotte marittime saudite alla fine di luglio.