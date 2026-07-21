Papa Leone in nuovo libro: "La pace è responsabilità"

"La pace è il grande desiderio che agita molti cuori, ma è anche spesso minacciata, calpestata, irrisa". A scriverlo è il pontefice, nell'introduzione al libro "Disarmata e disarmante. La pace è un dono" (Libreria Editrice Vaticana), pubblicato il 21 luglio. Si tratta di un’antologia dei vari interventi del Papa sulla pace da quando è stato eletto, curata da Alessandro Banfi
"La pace è il grande desiderio che agita molti cuori, ma è anche spesso minacciata, calpestata, irrisa. Oggi ben 103 Stati sono coinvolti in qualche maniera in una guerra sulla Terra". A scriverlo è Papa Leone XIV nell'introduzione al libro Disarmata e disarmante. La pace è un dono (Libreria Editrice Vaticana), pubblicato il 21 luglio. Si tratta di un’antologia dei vari interventi del Papa sulla pace da quando è stato eletto, curata da Alessandro Banfi. "La pace è una responsabilità - afferma ancora Leone XIV -. Se il primo istinto di fronte a un problema che incontriamo, a una tensione che viviamo, a un'offesa che subiamo è quello di giudicare gli altri, di accusarli e perfino condannarli, sarà fatale che l'indifferenza e poi l'odio si sviluppino intorno a noi". "Non possiamo chiedere la pace ai potenti del mondo se non cominciamo a viverla noi, a partire dai nostri rapporti quotidiani: nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nelle nostre città, nei luoghi dove lavoriamo", perché afferma il Papa, la pace si costruisce con piccoli gesti quotidiani".
"Non sono armi atomiche che generano la pace, ma il disarmo"
Secondo il pontefice, inoltre, "soprattutto nell'era atomica, l'affermazione della verità deve farsi strada: non sono le armi atomiche che generano la pace, ma il disarmo". "Tale verità, che sembra acclarata nei decenni scorsi, durante i quali abbiamo assistito ad una de-scalation nucleare, è stata offuscata da una corsa agli armamenti che oggi spaventa e atterrisce", aggiunge. A questo proposito il Papa cita il cantautore Bob Dylan, che, rivolgendosi alla bomba atomica in una sua composizione, scrisse: "Ti odio perché ti ha fatto l'uomo e l'uomo ti possiede e l'uomo ti maneggia".
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La visita pastorale del Santo Padre è durata solo poche ore ma è molto significativa. Prevost si è recato nel cimitero per pregare sulle tombe dei migranti, poi ha attraversato da solo la “Porta d’Europa', monumento simbolo dell’immigrazione nel Mediterraneo. Nella sosta al Molo Favaloro ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco. Infine, dopo un giro in Papamobile ha celebrato la messa