Papa Leone in nuovo libro: "La pace è responsabilità"

"La pace è il grande desiderio che agita molti cuori, ma è anche spesso minacciata, calpestata, irrisa". A scriverlo è il pontefice, nell'introduzione al libro "Disarmata e disarmante. La pace è un dono" (Libreria Editrice Vaticana), pubblicato il 21 luglio. Si tratta di un’antologia dei vari interventi del Papa sulla pace da quando è stato eletto, curata da Alessandro Banfi

"La pace è il grande desiderio che agita molti cuori, ma è anche spesso minacciata, calpestata, irrisa. Oggi ben 103 Stati sono coinvolti in qualche maniera in una guerra sulla Terra". A scriverlo è Papa Leone XIV nell'introduzione al libro Disarmata e disarmante. La pace è un dono (Libreria Editrice Vaticana), pubblicato il 21 luglio. Si tratta di un’antologia dei vari interventi del Papa sulla pace da quando è stato eletto, curata da Alessandro Banfi. "La pace è una responsabilità - afferma ancora Leone XIV -. Se il primo istinto di fronte a un problema che incontriamo, a una tensione che viviamo, a un'offesa che subiamo è quello di giudicare gli altri, di accusarli e perfino condannarli, sarà fatale che l'indifferenza e poi l'odio si sviluppino intorno a noi". "Non possiamo chiedere la pace ai potenti del mondo se non cominciamo a viverla noi, a partire dai nostri rapporti quotidiani: nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nelle nostre città, nei luoghi dove lavoriamo", perché afferma il Papa, la pace si costruisce con piccoli gesti quotidiani".