Le carte pubblicate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti portano l'attenzione sul rapporto tra il finanziere e Karyna Shuliak, dentista bielorussa, oggi 37enne. I due si erano conosciuti quando lei aveva 21 anni e il loro rapporto è continuato per 8 anni, fino alla morte dell'imprenditore americano

L'ultima persona a essere contattata da Epstein prima del suicidio

La coppia si era conosciuta quando Shuliak aveva 21 anni. La giovane era arrivata a New York da pochi mesi e da allora aveva iniziato la relazione con Epstein, destinata a durare per circa otto anni. Epstein la chiamava la sua "preferita", l'ha aiutata a entrare alla Columbia Dental School e a ottenere la carta verde suggerendole come "strada più veloce" il matrimonio con una delle sue vittime. Nel corso degli anni, Epstein e Shuliak hanno viaggiato il mondo insieme, lei è riuscita a inviare soldi alla famiglia in Bielorussia e si è guadagnato la fiducia dell'ex finanziere, che le aveva affidato la gestione delle sue proprietà. Shuliak è l'ultima persona che Epstein ha chiamato prima di togliersi la vita.