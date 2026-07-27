Le carte pubblicate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti portano l'attenzione sul rapporto tra il finanziere e Karyna Shuliak, dentista bielorussa, oggi 37enne. I due si erano conosciuti quando lei aveva 21 anni e il loro rapporto è continuato per 8 anni, fino alla morte dell'imprenditore americano
Karyna Shuliak, indicata come l'ultima fidanzata di Jeffrey Epstein, condannato per gravi reati sessuali e traffico internazionale di minorenni, potrebbe ereditare una parte consistente del patrimonio del finanziere morto suicida in carcere nel 2019. Secondo quanto riportato dal New York Times, alla donna potrebbero spettare beni per un valore fino a 100 milioni di dollari, tra cui anche un diamante da 33 carati. Shuliak, una dentista di 37 anni di origini bielorusse, ha avuto una relazione con Epstein durata otto anni. I documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia hanno riportato all'attenzione pubblica il loro rapporto.
L'ultima persona a essere contattata da Epstein prima del suicidio
La coppia si era conosciuta quando Shuliak aveva 21 anni. La giovane era arrivata a New York da pochi mesi e da allora aveva iniziato la relazione con Epstein, destinata a durare per circa otto anni. Epstein la chiamava la sua "preferita", l'ha aiutata a entrare alla Columbia Dental School e a ottenere la carta verde suggerendole come "strada più veloce" il matrimonio con una delle sue vittime. Nel corso degli anni, Epstein e Shuliak hanno viaggiato il mondo insieme, lei è riuscita a inviare soldi alla famiglia in Bielorussia e si è guadagnato la fiducia dell'ex finanziere, che le aveva affidato la gestione delle sue proprietà. Shuliak è l'ultima persona che Epstein ha chiamato prima di togliersi la vita.
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Ansa/Sky TG24
Epstein files, chi ne sta pagando le conseguenze?
Dal Regno Unito agli Stati Uniti, dagli Emirati alla Norvegia. Avvocati, imprenditori, politici. Sono molti i personaggi di alto profilo che hanno dovuto dimettersi dalla loro carica o che si sono ritirati a vita privata per i rapporti che hanno avuto con il finanziere pedofilo. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' del 19 febbraio