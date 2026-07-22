Il 69enne sarebbe deceduto, apparentemente, per un arresto cardiaco, ma la procura di Nanterre ha aperto un’indagine sulle cause della morte. Era sospettato di aver reclutato giovani donne per il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein ed era accusato di diversi reati

Daniel Siad, sospettato di aver reclutato giovani donne per il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein , è stato trovato morto lunedì sera nella sua abitazione di Colombes, alle porte di Parigi. La notizia è stata confermata al quotidiano Le Parisien dalla procura di Nanterre. L’uomo, 69 anni, di origine algerina e con cittadinanza svedese e francese, sarebbe morto, apparentemente, “per un arresto cardiaco”.

Aperta un’indagine sulle cause della morte



A trovare Siad privo di sensi nella cucina dell’abitazione è stata la sua coinquilina, una donna di 28 anni, che ha subito allertato i vicini. La procura di Nanterre ha aperto un’indagine per accertare le cause del decesso. Daniel Siad, accusato di diversi reati, tra cui stupro, era oggetto di un'indagine a Parigi affidata all'ufficio specializzato per la lotta alla tratta di esseri umani. Cinque donne hanno sporto denuncia contro di lui. Siad ha sempre negato le accuse.

