Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incendi in Francia e Spagna, le immagini della distruzione causata dalle fiamme. FOTO

Mondo fotogallery
24 foto
©IPA/Fotogramma

I due Paesi continuano a essere devastati dai roghi, che ormai da giorni stanno colpendo diverse zone. Sono oltre 300mila gli sfollati, decine di migliaia gli ettari di vegetazione bruciati. Intanto, arrivano immagini che raccontano il livello di distruzione causato dagli incendi

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

ULTIME FOTOGALLERY

Nuove banconote euro, i meme più divertenti sui social. FOTO

Economia

Il 23 luglio sono state presentate le proposte di disegno dei nuovi euro in banconota. La lista...

22 foto

Incendi in Francia e Spagna, le foto delle aree devastate dalle fiamme

Mondo

I due Paesi continuano a essere devastati dai roghi, che ormai da giorni stanno colpendo diverse...

24 foto

Serie A, le nuove maglie 2026-27 presentate ufficialmente finora

Sport

Svelati i kit che saranno utilizzati nella prossima stagione da aprte dei club di serie A. A fare...

18 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 luglio: la rassegna stampa

Cronaca

L'attacco al Pride di Berlino, con l'uccisione dell'attentatore che voleva unirsi all'Isis, le...

16 foto

Tenta di accoltellare i vigili, agente spara e lo ferisce. FOTO

Cronaca

Momenti di paura nel parcheggio della Coop di San Vincenzo, nel Livornese, dove un 42enne è stato...

6 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Iran, Trump: "Sospesi raid per dare chance, ma pronto a forte azione"

    live Mondo

    Il presidente Usa ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra...

    Caro benzina e gasolio, terminato Cdm su ex Ilva e prezzi carburanti

    Politica

    Il Consiglio dei ministri è iniziato poco dopo le 17.30 ed è durato circa 20 minuti. All'ordine...

    Meme nuove banconote euro, come creare immagini col tuo volto con l'IA

    Luca Rigamondi