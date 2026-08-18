Palio di Siena agosto 2026, le immagini della gara. FOTO

Palio di Siena Agosto 2026, le immagini della gara vinta dalla Contrada del Nicchio. FOTO
Grazie alla vittoria nel Palio dell'Assunta di Siena, Giovanni "Tittia" Atzeni ha ottenuto il suo tredicesimo successo nella storia della celebre competizione: è a una sola lunghezza da Andrea Degortes, detto "Aceto", recordman con 14 trionfi. Era da 50 anni che la celebre corsa di Piazza del Campo non veniva rinviata per due volte
- Giovanni Atzeni, detto "Tittia", ha vinto l'edizione 2026 del Palio dell'Assunta di Siena. In sella al cavallo Anda e Bola, il fantino ha vinto la carriera per la contrada del Nicchio: si tratta della tredicesima vittoria per lui, una sola in meno di Andrea Degortes, detto "Aceto", recordman con 14 successi.
- La contrada dei Pispini è tornata al successo dopo 28 anni - l'ultimo risaliva al 16 agosto 1998 - e si tratta della 43esima vittoria del Nicchio. Dopo il successo dell'Aquila del 3 luglio, il Nicchio era diventato la contrada nonna, quella che da più tempo non vinceva, ma oggi si è tolta la "cuffia" dopo appena 47 giorni passandola alla Chiocciola, che attende la vittoria dal 16 agosto 1999.
- Soltanto nel 1794 era accaduto che due contrade si scuffiassero nello stesso anno: Giraffa a luglio e Selva ad agosto. Una coincidenza tornata quest'anno, con i trionfi di Aquila e Nicchio. Per Tittia è cappotto personale: trionfa anche nel Nicchio dopo la carriera di luglio nell'Aquila su Diodoro.
- La carriera dell'Assunta è stata a lungo sofferta, visti i due iniziali rinvii per maltempo (non avveniva dal 1976) a cui si stava per aggiungere quello per mancanza di luce, che avrebbe costituito un inedito nella centenaria storia della manifestazione. Il mossiere, infatti, ha fatto fatica a posizionare i cavalli nel giusto ordine, con continue scaramucce tra le contrade Lupa e Istrice, Oca e Torre, e con tre false mosse.
- Quella del Nicchio è stata una vittoria senza appello, partito e arrivato primo senza che nessun'altra contrada l'abbia minimamente impensierito durante i tre giri. All'arrivo però c'è stata una brutta caduta per il fantino e il cavallo che si sono scontrati con una persona sul campo. Tittia è stato portato in ambulanza all'ospedale di Santa Maria alle Scotte per accertamenti: nella caduta ha riportato un trauma cranico non dovrebbe essere dimesso prima di 48 ore.
- Nella contrada del Nicchio va così il drappellone dipinto da Teodora Axente che tanto ha fatto discutere fin dalla sua presentazione. Un drappellone difeso a spada tratta dalla sindaca di Siena Nicoletta Fabio nella conferenza stampa del 16 agosto ha dichiarato: "Sono molto amareggiata dal giorno della presentazione del drappellone, è un'amarezza non istituzionale ma intima, mi sono sentita personalmente messa alla gogna, e mi sento in buona fede; ho scelto quell'artista perché, conoscendola, mi ha parlato della sua devozione alla Madonna".
- "Ancora una volta il Palio di Siena ha vissuto con la carriera della Madonna dell'Assunta il momento più atteso, una tradizione secolare che custodisce l'identità più profonda della città", ha dichiarato l'assessora alla Cultura della Toscana Cristina Manetti. "Le Contrade di Siena sono l'essenza di una città, in competizione tra loro durante le due carriere, ma uniti durante tutto l'anno. Il Palio di Siena e le sue Contrade sono patrimonio culturale nazionale e internazionale", conclude Manetti.
- Tittia, 41 anni, aggiunge così un'altra perla ad una carriera da record. Nato in Germania, a Nagold, il 13 aprile 1985 da papà sardo e madre tedesca, il fantino costruisce il suo rapporto con il Palio a partire dal 2003, quando a luglio debuttò con la Contrada del Nicchio. Nella sua parabola, ha portato al trionfo una serie di contrade dominando anche altre corse storiche, da Asti a Legnano.
- Secondo successo invece per Anda e Bola, che non vinceva dal 16 agosto 2025, nel Valdimontone, la contrada avversaria del Nicchio, con Giuseppe Zedde detto Gingillo.
- Come ha reso noto il Comune di Siena, i dieci cavalli che hanno corso il Palio dell'Assunta sono tornati tutti regolarmente nelle stalle delle rispettive Contrade. Nessun cavallo ha riportato conseguenze dalla Corsa.