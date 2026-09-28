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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 settembre: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'aumento del costo dei carburanti e le misure di Ip ed Eni che impongono un tetto ai prezzi. La premier Meloni: "Segnale importante". Spazio anche all'allarme terrorismo in Gran Bretagna, con la presenza di esplosivo in una base della Raf utilizzata dagli Usa nella guerra con l'Iran. Trump: "Volevano fare grossi danni"

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