Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'aumento del costo dei carburanti e le misure di Ip ed Eni che impongono un tetto ai prezzi. La premier Meloni: "Segnale importante". Spazio anche all'allarme terrorismo in Gran Bretagna, con la presenza di esplosivo in una base della Raf utilizzata dagli Usa nella guerra con l'Iran. Trump: "Volevano fare grossi danni"
- In apertura l'"attacco svenitato" in Gran Bretagna con l'esplosivo rinvenuto vicino a una base aerea della Raf usata degli Stati Uniti per la guerra in Iran. Trump: "Volevano fare grossi danni". Spazio anche ai carburanti: "Dopo Eni anche Ip cala i prezzi". La premier Meloni: "E' attenzione alle famiglie". In evidenza anche le elezioni a Reggio Calabria: "Test per i partiti ma precipita l'affluenza". In prima pagina anche "le ragazze di Fourteen, la via italiana al k-pop".
- In primo piano i carburanti e i "benzinai anti sconto", mentre il gasolio registra cifra "da record". Ip ed Eni: "Tetto per un mese". Ma i gestori degli impianti "sono pronti a ricorrere all'Antitrust". Spazio anche al processo per Giulio Regeni: "Il giorno della verità sugli 007 egiziani". In evidenza anche l'allarme terrorismo nella base inglese della Raf, "utilizzata dagli Usa contro l'Iran". In prima pagina anche l'inchiesta sui salari: "In classe da 16 anni a stipendio base: 'Però i veri poveri sono i miei allievi'".
- In apertura la questione carburanti e le misure di Ip ed Eni che "bloccano i prezzi", mentre i taxi sono "in rivolta" e i sindacati "sono pronti a scioperare" per l'aumento dei costi. La premier Meloni: "Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie". Spazio anche all'allarme terrorismo in Gran Bretagna: "ESplosivi alla base Usa". In evidenza anche l'appello di Papa Leone XIV in Francia dopo aver incontrato le vittime: "Mai più abusi".
- In primo piano la questione carburanti e i costi "ai massimi", con Ip ed Eni che impongono un tetto ai prezzi da oggi: "Sconto di 17 centesimi, coinvolti 8mila impianti". Le opposizioni: "Intervento tardivo e non per tutti". Spazio anche alle parole del ministro Tajani: "Abbiamo evitato una tassa, il sistema Paese è stato responsabile". In prima pagina anche l'allarme terrorismo in Gran Bretagna: "5 arresti vicino alla base Usa". In prima pagina anche la lettera di Francesco Totti: "I miei 50 anni da romano e romanista".
- La Gazzetta dello Sport apre con la Nazionale e "i giorni più caldi per Nazionale e Figc". "Brivido calcio" è il titolo dedicato alla sfida con la Turchia. In copertina Gianluigi Donnarumma, mentre Mancini annuncia una formazione profondamente rinnovata e chiede "tempo". In evidenza anche lo "sfregio a Baresi", con il murale dedicato all’ex capitano del Milan danneggiato. In evidenza anche il primo trionfo di Luna Rossa a Napoli.
- Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina a Francesco Totti, protagonista di un’intervista esclusiva in occasione dei suoi 50 anni. “Com’ero? Imbarazzante” è il titolo in apertura, che cita le parole dell'ex capitano della Roma. Nell'intervista, il racconto degli anni 2001 e 2008 e del rapporto con Roma, i tifosi e gli avversari. Spazio anche alla Nazionale di Roberto Mancini, attesa questa sera dalla Turchia in Nations League. “Serve tempo”, dice il ct.
- In apertura la Nazionale, attesa alle 20.45 dalla Turchia in Nations League: “Siamo vivi, siamo forti”. Spazio anche all'intervista a Sabatini sulla Juventus: “La Juve di Lucio è pronta al decollo”. In evidenza anche Junior: "Rivoglio il mio Toro in Europa". In prima pagina anche la vittoria di Nicolò Bulega del campionato mondiale di Superbike. Poi, il tennis con l'intervista a Barazzutti su Sinner: "Ci vorrebbe più chiarezza...". E il divorzio tra Parma e Cuesta.
- In primo piano gli investimenti: "Giovani contrari al rischio, risparmi nei conti correnti". Il denaro degli under 35 "resta per oltre il 50% nei depositi di liquidità". E poi "la casa al centro delle scelte anche per gli under 24". Spazio anche al patto fiscale: "Nove punti per decidere". In evidenza anche il telemarketing molesto e le "strategie e difese per ridurre gli squilli". Focus anche sul lavoro: "Servono 14.200 ingegneri: la metà non si trova".
- In apertura l'Ucraina e il progetto commerciale dell'advisor ucraino del ministro Crosetto, Fedorov, che "piazza l'esercito dei robot". L'obiettivo è "sostituire i soldati con automi e sottrarre la guerra ai controlli umani". Focus anche sul riarmo: "Made in Ue? No, quasi tutti in Usa". In evidenza anche il caso Report con i giornalisti del programma che si dicono "compatti su Ranucci". In prima pagina anche l'intervista a Livi Bacci: "I nostri contadini saranno stranieri".
- In apertura il caso Ranucci: "Gelo dei magistrati". Anm scettica: "Un caso dai contorni poco chiari". Spazio anche al caro-carburanti, con Ip che si allinea a Eni sugli sconti. La premier Meloni: "Bel segnale". In prima pagina anche le proteste in Spagna dopo il caso dello "sfratto di unha 87enne". In evidenza anche le parole di Papa Leone XIV sull'eutanasia: "Nessuna legge può dare la morte".
- In apertura il caro carburanti e le misure di Ip ed Eni che annunciano un tetto ai prezzi. Per la premier Meloni "è l'ultima speranza", scrive il quotidiano. In evidenza anche l'allarme terrorismo in Gran Bretagna: "Minacce alla base utilizzata dagli Usa". In prima pagina anche l'editoriale di Lorenzo Castellani: "Consenso e strategia, la campagna della premier". E quello di Mario Giro: "Come può l'Europa evitare altre guerre?".
- In apertura l'analisi di Rosaria Capacchione sulle inchieste giornalistiche e "contro il giornalismo che è diventato cronaca delle inchieste altrui: di una procura o dell'intelligence". In evidenza anche l'intervento di Papa Leone XIV sull'eutanasia a Lourdes: "Ciò che è legale non è necessariamente morale". In prima pagina anche l'editoriale di Claudio Cerasa: "Perché l'ambientalismo ideologico è un'altra minaccia per l'Europa".