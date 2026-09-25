Carlo Acutis, la storia del ragazzo morto a 15 anni proclamato Santo

Nato nel 1991, il giovane è morto nel 2006 per una leucemia fulminante. Devoto in particolare alla Madonna, aveva creato vari siti web e una mostra sui miracoli eucaristici. Il giovane è stato dichiarato Beato il 10 ottobre 2020. Il corpo è stato trattato con tecniche di conservazione che l'hanno preservato. Per il 27 aprile 2025 era previsto che Papa Francesco lo canonizzasse ma la morte del Pontefice ha portato alla sospensione della canonizzazione, poi avvenuta il 7 settembre