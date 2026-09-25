Carlo Acutis, la storia del ragazzo morto a 15 anni proclamato Santo
Nato nel 1991, il giovane è morto nel 2006 per una leucemia fulminante. Devoto in particolare alla Madonna, aveva creato vari siti web e una mostra sui miracoli eucaristici. Il giovane è stato dichiarato Beato il 10 ottobre 2020. Il corpo è stato trattato con tecniche di conservazione che l'hanno preservato. Per il 27 aprile 2025 era previsto che Papa Francesco lo canonizzasse ma la morte del Pontefice ha portato alla sospensione della canonizzazione, poi avvenuta il 7 settembre
- Carlo Acutis era un ragazzo nato nel 1991 a Londra, poi vissuto a Milano e morto nel 2006 a Monza per una leucemia fulminante. Il giovane è stato dichiarato Venerabile nell'estate del 2018 e nel 2020 è stato proclamato Beato ad Assisi. Papa Francesco avrebbe dovuto canonizzarlo il 27 aprile 2025. Ma a causa della morte del Pontefice, la canonizzazione prevista è stata sospesa e rinviata: è avvenuta il 7 settembre.
- La tomba del ragazzo è rimasta aperta per una settimana dopo la beatificazione. Il vescovo di Assisi, monsignor Sorrentino, ha spiegato che il corpo del giovane "è stato trattato con quelle tecniche di conservazione e di integrazione solitamente praticate per esporre con dignità alla venerazione dei fedeli i corpi dei beati e dei santi" (nella foto: un momento del Processo di Canonizzazione del 2016).
- Il volto di Acutis è stato ricostruito con una maschera in silicone e, con uno specifico trattamento, è stata recuperata la reliquia del cuore utilizzata nel giorno della beatificazione (nella foto: un momento del Processo di Canonizzazione del 2016).
- Carlo Acutis è sempre stato descritto come un ragazzo normale, che amava studiare, giocare a pallone e stare insieme agli altri coetanei.
- Devoto alla Madonna fin da piccolo, partecipava quotidianamente alla messa e recitava il rosario. Patito di internet, utilizzava la tecnologia per testimoniare la sua fede.
- A 14 anni Carlo aveva progettato e creato una mostra virtuale sui miracoli eucaristici che è poi stata ospitata in tutti i cinque continenti. Aveva realizzato anche vari siti web che facevano riferimento alla Chiesa Cattolica e alcuni lo indicano come possibile futuro patrono di Internet (nella foto: un momento del Processo di Canonizzazione del 2016).
- Nel 2006 il ragazzo si è ammalato improvvisamente di leucemia fulminante ed è morto il 12 ottobre, in soli tre giorni, nell'ospedale San Gerardo di Monza, dopo aver offerto le sue sofferenze per il Papa e per la Chiesa (nella foto: un momento del Processo di Canonizzazione del 2016).
- Da allora i genitori hanno ricevuto lettere e richieste di preghiera da ogni parte del mondo e molto di questo materiale è stato raccolto nella fase diocesana di beatificazione.
- Il 24 novembre 2016 si è chiusa a Milano la fase diocesana del processo di beatificazione di Carlo Acutis, che era iniziato il 15 febbraio 2013. Il ragazzo è poi stato dichiarato venerabile il 5 luglio del 2018 da Papa Francesco.
- Nel novembre del 2019 la consulta medica ha espresso parere positivo su un presunto miracolo attribuito all'intercessione di Acutis, necessario per la beatificazione. Il miracolo risalirebbe a quattro anni dopo la morte di Carlo. Nel giorno dell'anniversario nel 2010, un bambino gravemente malato sarebbe guarito toccando i vestiti del ragazzo esposti nella Paroquia Sao Sebastiao nel Mato Grosso in Brasile.
- Il 6 aprile 2019 i resti di Carlo Acutis, dopo esser stati riesumati dal cimitero cittadino, sono stati traslati al Santuario della Spogliazione di Assisi, all'interno di un monumento funebre bianco nella navata destra.
- Il 21 febbraio del 2020 Papa Francesco ha riconosciuto il miracolo, aprendo la strada alla beatificazione . Il 10 ottobre 2020 Carlo Acutis è stato proclamato Beato ad Assisi, nella Basilica di San Francesco.
- Il 14 ottobre 2022, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, nel giorno della sua elezione, ha citato una frase di Carlo Acutis: "Sei nato originale, non vivere da fotocopia". "Speriamo che Carlo interceda per i nostri politici, stiamo vivendo momenti difficili, è iniziato un nuovo governo, speriamo che Dio li aiuti a governare bene", ha commentato poi la madre di Carlo, Antonia Salzano Acutis. "Era proiettato sui più deboli, sui migranti, famiglie in difficoltà e vivendo nel centro di Milano sa quanti ne abbiamo conosciuti".
- Papa Francesco aveva annunciato che nel 2025, nella Giornata degli adolescenti, avrebbe canonizzato il beato Carlo Acutis. La data prevista era stata fissata per domenica 27 aprile. Ma la morte del Pontefice, il 21 aprile, ha portato alla decisione di sospendere l'iter. Il successore di Bergoglio, Papa Leone XIV, ha poi annunciato la canonizzazione di Acutis domenica 7 settembre.
- Il 7 settembre oltre 80mila fedeli hanno assistito in piazza San Pietro e nelle zone adiacenti alla messa di canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, che quindi sono sono Santi. Papa Leone XIV: "Giovani, non sprecate le vostre vite, oggi è una festa bellissima per il mondo". All'altare sono stati portati un frammento di cuore come reliquia di Acutis e un pezzo di indumento per Frassati.
- Per il 20esimo anniversario dalla morte di Carlo Acutis, su Canale 5 il 27 settembre andrà in onda il film per la tv Il mio nome è Carlo, mentre dal 15 al 21 ottobre al cinema sarà invece in cartellone il documentario ufficiale Carlo Acutis-Il giovane santo.
- Carlo Acutis, ha ricordato la madre Antonia Salzano Acutis alla presentazione del tv movie Il mio nome è Carlo, aveva un rapporto con i social e il web molto attento e responsabile. "Quando aveva 8 anni gli venne regalata la Play Station anche se io ero molto contraria - ha raccontato - Ma Carlo non voleva diventarne schiavo e decise da solo di giocarci un’ora a settimana, poi non ci giocò più: credo che questo possa essere un grandissimo esempio".
- La madre di Carlo Acutis ha poi ribadito come andando in giro per il mondo una delle maggiori preoccupazioni dei genitori e dei nonni che incontra è il tempo passato dai ragazzi sui social, una media di 3/4 ore al giorno. "Tanti genitori si sono trovati totalmente impreparati e non sanno che fare - ha aggiunto - Occorre che tutti ne prendano consapevolezza e si faccia qualcosa".