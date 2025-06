Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati saranno santi il 7 settembre

Lo ha stabilito papa Leone XIV nel suo primo Concistoro ordinario pubblico. Diversamente da quanto era stato annunciato da Bergoglio, non ci sarà una canonizzazione al Giubileo dei Giovani che si terrà i primi di agosto

Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati saranno canonizzati domenica 7 settembre. Lo ha stabilito papa Leone XIV durante il suo primo Concistoro. Diversamente da quanto era stato annunciato da Bergoglio, non ci sarà una canonizzazione al Giubileo dei Giovani che si terrà i primi di agosto. Era prevista il 3 agosto quella di Frassati e a fine aprile scorso (Giubileo degli adolescenti) quella di Acutis.

Canonizzazione già rimandata

Papa Francesco aveva inizialmente annunciato la canonizzazione del Beato Carlo Acutis durante il Giubileo degli adolescenti, in programma per il 27 aprile. In seguito alla morte di papa Francesco, la canonizzazione è stata sospesa.

Papa Francesco aveva poi autorizzato la canonizzazione di Pier Giorgio Frassati, beato torinese, il 3 agosto durante il Giubileo della Gioventù a Roma.