Carlo Acutis, traffico online di reliquie: un indagato a Perugia

La vendita online delle reliquie di Carlo Acutis, il giovane morto a 15 anni per una leucemia fulminante e di cui a breve dovrebbe essere annunciata la data della canonizzazione, è il reato contestato a un uomo residente in Emilia-Romagna, ora iscritto al registro degli indagati per ricettazione dalla Procura di Perugia. Secondo quanto segnalato dal Corriere dell’Umbria, la polizia sarebbe entrata in casa sua nelle settimane scorse, con un decreto di perquisizione, per cercare la presunta reliquia: alcuni capelli del ragazzo, messi all’asta online.



Le indagini

Le indagini sono state avviate a marzo, dopo la denuncia del vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, Domenico Sorrentino, che aveva chiesto il sequestro degli annunci trovati online. Gli inquirenti, guidati dal sostituto procuratore Gennaro Iannarone, si sono mossi su due binari: tentando di interrompere il traffico delle reliquie su internet e poi rintracciando l’indirizzo digitale di chi aveva pubblicato l’annuncio e associandolo alla persona residente in Emilia-Romagna. Al momento, la Procura di Perugia non ha dichiarato di aver compreso se l’annuncio fosse reale o una truffa: in casa dell’indagato non sarebbe stato trovato niente. Come sottolinea Avvenire, la Procura ammette ora anche l’ipotesi di un furto, nonostante nessuno abbia sporto denuncia. I magistrati hanno acquisito i contenuti dei dispositivi digitali della persona indagata, proprio per cercare nuove informazioni. Il commercio di reliquie, però, è un illecito solo secondo il diritto canonico (canone 1190), quindi dal punto di vista penale, senza nuovi elementi, difficilmente i magistrati potranno chiedere un rinvio a giudizio.