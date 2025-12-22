Da Papa Francesco ad Armani, personaggi che ci hanno lasciato nel 2025

Sono molti i nomi celebri che ci hanno lasciato durante l’anno che sta per finire. Il cinema ha detto addio - fra gli altri - a David Lynch, Gene Hackman, Lea Massari, Robert Redford, Claudia Cardinale e Diane Keaton. Il mondo della musica e dello spettacolo ha salutato Ozzy Osbourne, Ornella Vanoni, Peppe Vessicchio e Pippo Baudo. Fra gli sportivi ed ex sportivi Diogo Jota, George Foreman, Nino Benvenuti e Nicola Pietrangeli. E ancora Oliviero Toscani, Bruno Pizzul, Stefano Benni e Giorgio Forattini