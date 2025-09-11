Charlie Kirk, l’influencer che ha avvicinato Trump ai giovani

Il peso di Kirk, della sua efficacissima retorica, del suo certosino lavoro nei campus, del suo profilo X da 5 milioni di follower e del suo Podcast The Charlie Kirk Show hanno avuto un ruolo decisivo nella vittoria di Trump nel 2024 e soprattutto per il radicamento del suo movimento, ma chi era l'attivista e, soprattutto, influencer assassinato? Dalla gaffe virale per la quale in molti lo chiamavano "quello del delfino" all'attività capillare svolta dal 2012 nelle università