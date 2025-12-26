Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Trump, il Messico e la disputa sull’acqua

Luciana Grosso

Ispi
Claudia Sheinbaum e Donald Trump - Getty Images

Non muri né migranti: il nuovo scontro tra i due Paesi riguarda le risorse idriche. Un trattato del 1944 impone obblighi di condivisione oggi difficili da rispettare per il governo messicano, che accumula ritardi e deficit difficili da colmare. E mentre la siccità colpisce duramente entrambi gli Stati, Trump minaccia ritorsioni commerciali per forzare il rispetto degli accordi

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ