Addio a Val Kilmer, i suoi ruoli più famosi al cinema. FOTO

Si è spento a 65 anni Val Kilmer: l’attore statunitense è morto l’1 aprile 2025 a Los Angeles, come ha fatto sapere la famiglia. Tra le sue tante interpretazioni a Hollywood, le più famose sono quella Jim Morrison in The Doors del 1991 di Oliver Stone, quella di Iceman in Top Gun del 1986 di Tony Scott, quella di Bruce Wayne in Batman forever del 1995 di Joel Schumacher

