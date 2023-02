Top Gun: Maverick, Tom Cruise parla della reunion con Val Kilmer

Ospite al Jimmy Kimmel Live, Tom Cruise ha condiviso la sua commozione quando Val Kilmer ha ripreso il suo ruolo di Tom "Iceman" Kazansky nel sequel di Top Gun del 1986 . Top Gun: Maverick li vede riuniti dopo il cult degli anni ’80 e l’emozione è stata tanta sia per il protagonista che per il pubblico. "Voglio solo dire che è stato piuttosto emozionante ", ha detto l'attore durante il celebre programma televisivo. "Conosco Val da decenni, e per lui tornare e interpretare quel personaggio... È un attore così potente che si è calato immediatamente nei panni di Iceman”.

Il successo di Top Gun: Maverick

GUARDA ANCHE

Tutti i video su cinema e film

Top Gun: Maverick ha anche vinto il Best Stunt Ensemble agli Screen Actors Guild Awards ed è candidato a sei Oscar agli Academy Awards del 12 marzo. Pochi giorni fa il celebre regista Steven Spielberg si è complimentato con Cruise per il suo ultimo film che “ha salvato Hollywood” dopo la crisi in seguito alla pandemia. Top Gun: Maverick è stato infatti il secondo film a superare il miliardo di dollari al botteghino nell'era della pandemia di Covid-19, dopo Spider-Man: No Way Home. Attualmente è il quinto film con il maggior incasso di tutti i tempi in Nord America e il 12° film con il maggior incasso di tutti i tempi in tutto il mondo. "Potresti aver salvato la distribuzione nelle sale", ha detto Spielberg all’attore che di blockbuster se ne intende.