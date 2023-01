5/33 ©Webphoto

Film sorpresa della stagione, Everything Everywhere All At Once ha ottenuto ben undici candidature, tra le quali Miglior film, Miglior regia, Miglior attrice protagonista per Michelle Yeoh e Miglior attrice non protagonista per Jamie Lee Curtis. La pellicola tornerà nei cinema italiani dal 2 febbraio

