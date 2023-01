11/12 @Bona Film Group

Water Gate Bridge, noto anche come The Battle at Lake Changjin II, sequel di Battle at Lake Changjin del 2021, uscito lo scorso 1°febbraio, giorno del capodanno cinese, si colloca al nono posto della top ten degli incassi del 2022 al cinema nel mondo. Il titolo che è incentrato sui combattimenti durante la battaglia del bacino di Chosin nella guerra di Corea, è stato commissionato per il centesimo anniversario del Partito Comunista Cinese