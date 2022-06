Jurassic World - Il Dominio, dal cast alla trama: cosa sappiamo

Il sesto capitolo del franchise esce nei cinema italiani il 2 giugno (in anticipo rispetto all’uscita negli Usa prevista il 10). I protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono affiancati dai personaggi della primissima pellicola della serie: Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Sky Cinema dedica un canale speciale per ripercorrere la saga campione di incassi Condividi

Il 2 giugno esce nei cinema in Italia Jurassic World – Il Dominio (Jurassic World Dominion), il sesto capitolo del franchise campione d'incassi, che chiuderà la saga lanciata da Steven Spielberg nel 1993. Il film è diretto da Colin Trevorrow ed è il sequel di Jurassic World - Il regno distrutto (del 2018) e del precedente Jurassic World del 2015. In occasione dell'uscita della pellicola, Sky Cinema Collection dall'1 al 10 giugno si trasforma in Sky Cinema Jurassic World: il canale 303 è interamente dedicato alla saga, per permettere agli appassionati di rivivere i cinque precedenti capitoli. Dalla trama al cast, dalle curiosità al riepilogo di quanto successo finora: ecco tutto quello che c'è da sapere sull'attesissimo kolossal.

La genesi del film vedi anche Jurassic World - Il Dominio, Chris Pratt mostra le sue controfigure Il film è stato pensato come finale sia della trilogia di Jurassic World che come conclusione dell’intero franchise. Come per i precedenti film, la sceneggiatura è basata sui personaggi creati da Michael Crichton ed è stata scritta dal regista insieme a Emily Carmichael. Tra i produttori esecutivi torna anche Spielberg mentre la colonna sonora è stata affidata di nuovo a Michael Giacchino. Le riprese sono state tortuose: iniziate nel febbraio 2020, sono state interrotte a causa del Covid-19. Tra le location scelte ci sono Malta e la Columbia britannica in Canada oltre ai Pinewood Studios in Gran Bretagna. Il budget è di 165 milioni di dollari e lo scorso novembre è stata completata la fase di post-produzione. Negli ultimi mesi sono stati diffusi due trailer e come ulteriore promozione la Universal Pictures ha pubblicato il sito web del Dipartimento della Fauna Selvatica Preistorica (DPW), un’organizzazione globale fittizia che pubblica report sui vari avvistamenti di dinosauri nel mondo. Il film è stato presentato in anteprima il 23 maggio 2022 a Città del Messico. L’uscita nei cinema italiani era prevista per il 9 giugno ma è stata anticipata al 2 giugno per sfruttare il giorno festivo. Negli Usa invece la pellicola esce il 10 giugno.

La trama vedi anche Jurassic World, la mappa con gli avvistamenti dei dinosauri È stato mantenuto il più stretto riserbo sulla trama, per aumentare l’attesa dei fan. Tutto quello che si sa è che il film si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar, avvenuta nel precedente film, in seguito a un’eruzione vulcanica. Come conseguenza dei fatti dello scorso capitolo, i dinosauri adesso condividono il pianeta insieme agli umani. È un equilibrio fragile, destinato a stravolgere il mondo per stabilire chi sarà il dominatore della Terra. Il cast Chris Pratt torna nei panni di Owen Grady, ex marine e domatore di velociraptor già protagonista dei due film precedenti. Accanto a lui c’è di nuovo Bryce Dallas Howard, ex capo responsabile del parco ormai distrutto. I trailer hanno svelato la presenza di tre degli amatissimi personaggi del primo Jurassic Park di Spielberg: Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm, interpretati rispettivamente da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Tra gli altri volti noti del cast tornano anche Omar Sy e BD Wong, mentre Daniella Pineda, Isabella Sermon e Justice Smith riprendono i ruoli del precedente film. Tra le poche informazioni tecniche è emerso che per questo film sono stati utilizzati più dinosauri animatronici rispetto ai precedenti capitoli. I modelli di varie dimensioni sono stati realizzati dal designer John Nolan.

Cosa era successo nei film precedenti: la prima trilogia vedi anche Jurassic World – Il Dominio: nuovo trailer per il finale della saga Il franchise Jurassic Park/Jurassic World è costituito da 6 film. Tutto nasce dalla fantasia di Michael Crichton, il cui romanzo Jurassic Park del 1990 fu un best seller. Gli Universal Studios, che avevano comprato i diritti, coinvolsero lo scrittore anche per la sceneggiatura del primo film, affidato alla regia di Spielberg. La trama vede tre scienziati invitati sull’Isla Nublar, un’isola al largo della Costarica in cui un miliardario vuole creare un parco a tema popolato da animali preistorici generati in laboratorio. Il film ebbe un successo clamoroso e vinse 3 Oscar. Crichton fu spinto a scrivere un nuovo romanzo, Il mondo perduto, pubblicato nel 1995 e da cui fu tratto il secondo film omonimo, ancora diretto da Spielberg. Si scopre che esiste un’altra isola, Isla Sorna, in cui venivano creati i dinosauri da portare poi nel parco a tema. Qui dopo un uragano che ha distrutto le recinzioni le creature hanno continuato a vivere liberamente all’insaputa del mondo. Un pericoloso affarista vuole portare i dinosauri in un nuovo parco divertimenti a San Diego. E il personaggio di Jeff Goldblum, insieme alla scienziata interpretata da Julianne Moore, deve ostacolarlo per evitare un disastro. Anche questo film ebbe un ottimo riscontro di pubblico, ma giudizi contrastanti della critica. Nel 2001 è uscito il terzo capitolo della saga: Jurassic Park III. Spielberg cede la regia a Joe Johnston. In questo film torna il paleontologo interpretato da Sam Neill che per una proposta di lavoro si ritrova su Isla Sorna, intanto dichiarata zona interdetta per la presenza dei dinosauri. Qui avrà a che fare con velociraptor, spinosauri e pteranodonti. La pellicola non ha avuto la fortuna dei due film precedenti.

Cosa era successo nei film precedenti: la trilogia di Jurassic World vedi anche Jurassic World Dominion potrebbe essere il film più lungo della saga Spielberg ha parlato più volte negli anni dell’idea di riprendere la saga, ma il progetto è rimasto in stand-by. Alla fine Jurassic World è uscito nel 2015, diretto da Colin Trevorrow. Dopo anni dagli incidenti di Jurassic Park, su Isla Nublar è stato lanciato il parco divertimenti con i dinosauri, ribattezzato appunto Jurassic World. Per aumentare gli incassi, i genetisti creano una nuova specie, l’Indominus rex, con spiccate doti di intelligenza e aggressività. La bestia scappa e crea il caos fino all’epico scontro finale con il T-Rex. I dinosauri riconquistano l’isola. Il film ha avuto un successo incredibile al botteghino e nel 2018 è arrivato il sequel: Jurassic World - Il regno distrutto (altro trionfo di pubblico). La pellicola, diretta da Juan Antonio Bayona, torna su Isla Nublar dove alcuni mercenari vogliono recuperare il DNA dell'Indominus rex ma vengono spazzati via dagli attacchi di un T-rex e un mosasauro. Qualche tempo dopo si scopre che l’isola sarà presto distrutta da un’eruzione vulcanica ma molti dinosauri verranno portati via e messi all’asta (tra cui il nuovo temibile ibrido Indoraptor). Alla fine i dinosauri si diffondono in tutto il pianeta, dando vita allo scenario di coabitazione con gli umani, che è il punto narrativo da cui si riparte nel terzo film della trilogia ora al cinema.