Jurassic World, la mappa con gli avvistamenti dei dinosauri

Il lungometraggio, sequel di Jurassic World - Il regno distrutto, del 2018, è l’ultimo film del franchise che ha fatto il giro del globo. A quattro anni dalla distruzione di Isla Nublar, dunque, i dinosauri tornano a essere protagonisti del grande schermo , ma questa volta li ritroveremo in un ambiente alquanto insolito per dei giganteschi animali preistorici. In attesa di poter vedere Jurassic World: Il Dominio al cinema, a partire dal 9 giugno 2022, il regista Colin Trevorrow ha postato sul suo account ufficiale Instagram un contenuto particolarmente curioso. È una mappa, in cui sono stati indicati tutti i luoghi del Nord America in cui sono stati avvistati i dinosauri. La mappa è accompagnata da una breve didascalia: “It’s a Problem”, cioè “È un problema”. Dal profilo ufficiale di Jurassic Park arriva prontamente la risposta che gli da il benvenuto nel loro mondo.

Dietro la macchina da presa troveremo Colin Trevorrow , anche autore, insieme a Emily Carmichael, della sceneggiatura. Il lungometraggio, prodotto da Amblin Entertainment, Perfect World Pictures e Universal Pictures, sarà distribuito in Italia dalla Universal. Tra gli interpreti ritroveremo, ancora una volta, Chris Pratt , nei panni di Owen Grady. Con lui nel cast anche Bryce Dallas Howard (Claire Dearing), Sam Neil (Alan Grant), Laura Dern (Ellie Sattler), Jeff Goldblum (Ian Malcolm), Mamoudou Athie (Ramsay Cole), Scott Haze (Rainn Delacourt), Dichen Lachman (Soyona Santos), Daniella Pineda (Zia Rodriguez), Campbell Scott (Lewis Dodgson), Isabella Sermon (Maisie Lockwood), Justice Smith (Franklin Webb), Omar Sy (Barry Sembène), DeWanda Wise (Kayla Watts) e BD Wong (Henry Wu). La pellicola ha avuto un budget complessivo di 165 milioni di dollari e, per la sua ideazione, sono stati utilizzati 18 dinosauri animatronici di dimensioni diverse, tutti realizzati dal designer John Nolan.

Ci sarà un altro Jurassic Park?

In attesa di poter vedere Jurassic Park: Il Dominio, la domanda che tutti si stanno ponendo in queste ore è: Ci sarà un proseguo? Il produttore Frank Marshall, a questo proposito, ha rilasciato una dichiarazione in cui non sembrerebbe esserci una risposta positiva. “Credo che Il Dominio chiuderà la trilogia, ma non vuol dire che ci adageremo sugli allori. Sicuramente ci prenderemo una pausa, per riflettere sul futuro del mondo di Jurassic World.”