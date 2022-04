Jurassic World Dominion potrebbe essere il film più lungo della saga

Jurassic World – Il dominio sarà più lungo degli altri film di Jurassic Park

Se al momento il primato del film più lungo del franchise di Jurassic Park spetta alla pellicola Il mondo perduto, del 1995, diretta da Michael Crichton e della durata di ben 2 ore e 9 minuti, il suo primo posto in classifica sarà molto presto conquistato dal nuovo capitolo nelle sale dal prossimo giugno. Secondo le prime news, Jurassic World – Il dominio, accompagnerà i telespettatori in sala per ben 2 ore e 26 circa del loro tempo, diventando il film di Jurassic Park più lungo di sempre. Un primato mai raggiunto dagli altri cult della saga preisotrica come Jurassic Park (2 h e 7 min), Jurassic World – Il regno distrutto (2h e 6 min), Jurassic World (2 h e 4 min) e Jurassic Park III (1 h e 32 min). Viste le avventure che si presuppone di portare presto in scena nei cinema di tutto il mondo – con i nuovi protagonisti di Jurassic World che si interfacceranno con i personaggi principali di Jurassic Park – il minutaggio di Jurassic World – Il dominio, sembra più che lecito. Come già si evince dal trailer ufficiale, pubblicato lo scorso 10 febbraio su YouTube da Universal Pictures, alle vicende di Chris Pratt (Owen Grady) e Bryce Dallas Howard (Claire Dearing) – alle prese con una lotta climatica e di specie che porterà al sopravvivere della natura o degli umani – si incrociano le storie di Laura Dern (Ellie Sattler), Jeff Goldblum (Ian Malcolm) e Sam Neill (Alan Grant), amatissimo trio della saga anni ’90.