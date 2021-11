Jurassic World: Dominion, online il prologo del film: VIDEO

I lavori della produzione sono stati rallentati dalla pandemia ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), così come per altre pellicole. A inizio novembre però il regista ha annunciato la chiusura. Il film è concluso ma arriverà al cinema nel 2022. Grande l’attesa dei fan, sorpresi dal rilascio non annunciato del prologo del film. Sono stati lanciati i primi cinque minuti. Una sorpresa piacevole, che cambia il solito schema che avrebbe previsto l’uscita di un trailer.

Jurassic World: Dominion, il prologo

La scena iniziale del nuovo film del celebre franchise di Jurassic Park è ambientata 65 milioni di anni fa. Il mondo preistorico è abitato da differenti specie di dinosauri. La sequenza si chiude con un T-Rex morto. Una zanzara si posa su di lui, ne succhia il sangue e spicca il volo. Un chiaro omaggio al primo film della saga.

Si fa poi un brusco salto in avanti, cronologicamente parlando. Si giunge ai giorni nostri, che vedono i dinosauri vagare liberamente per gli Stati Uniti. Un T-Rex terrificante raggiunge un drive-in, seminando il panico. Un elicottero militare prova ad abbatterlo ma le cose non vanno affatto come previsto. Come chiarito da Ian Malcolm in Jurassic World – Il regno distrutto, si è superato il punto di non ritorno. Ora gli uomini dovranno imparare a convivere con i dinosauri per non soccombere.