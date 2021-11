Jurassic World Dominion, il film è pronto: l'annuncio di Trevorrow

La genesi travagliata del film di Trevorrow

Jurassic World: Dominion, foto dal set

“Ieri sera abbiamo messo l’ultimo riverbero all’ultimo ruggito. Grazie ad Al Nelson, Gwen Whittle, Pete Horner, Chris Boyes e tutta la squadra di Skywalker Sound per aver messo così tanta anima e così tanto cuore nel nostro mix per Jurassic World: Il dominio. È vivo”. Con questo messaggio veicolato attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, Colin Trevorrow ha comunicato ai fan e agli addetti ai lavori la fine della lunga e travagliata lavorazione di “Jurassic World: Dominion”, film le cui riprese erano terminate dodici mesi fa, a novembre 2020. A corredo delle parole del regista, la foto di una sala di proiezione sul cui schermo campeggia la parola “Finish”. Soddisfazione, emozione ma anche gratitudine nelle parole del cineasta che ha portato a termine un progetto in condizioni davvero proibitive: le riprese del sesto film del franchise “Jurassic Park” sono state effettuate proprio nel periodo più intenso della pandemia di Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Le difficoltà sono cominciate con il primo stop del set che, a marzo 2020, davanti ai primi allarmanti casi, ha dovuto sospendere i lavori fino alla fine del lockdown. Negli ultimi giorni prima di quella pausa, la produzione era riuscita a mettere in cantiere le scene che riunivano i tre attori del primo film, dunque, Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill. Le riprese erano poi ricominciate a luglio del 2020 per interrompersi nuovamente ad ottobre, quando il numero di casi si stava cominciando ad innalzare in maniera preoccupante sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo.