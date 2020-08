Jurassic World: Dominion, foto dal set

In una foto possiamo notare Chris Pratt e un’attrice che sembra essere DeWanda Wise , di spalle, in una foresta. In un’altra invece, quella adorata dai fan, è possibile ammirare degli animatronic di piccoli dinosauri. Nell’ultima invece vengono evidenziati i sistemi di sicurezza per evitare contagi sul set tra cast e crew.

La pandemia dovuta al Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha modificato i calendari cinematografici in tutto il mondo. Ciò ha portato a ritardi nelle produzioni per svariati titoli, come “ Jurassic World: Dominion ”. La produzione dell’ultimo capitolo della nuova saga è però ripartita, per la gioia dei fan, con alcune foto ufficiali rilasciate.

In “Jurassic World: Dominion” torneranno Claire e Owen, ovvero Bryce Dallas Howard e Chris Pratt. Spazio per i protagonisti della saga originale, ovvero Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum , che torneranno nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom. Non mancheranno nuovi ingressi, da DeWanda Wise a Scott Haze, da Mamoudou Athie a Dichen Lachman. Ci saranno anche Justice Smith e Daniella Pineda, già visti in “Jurassic World: Il regno distrutto”. È inoltre in trattative per tornare nel cast anche Jake Johnson.

Per quanto riguarda la trama, nulla di rilevante è stato svelato dalla produzione. Sappiamo però che si tratterà dell’ultimo capitolo con Owen e Claire protagonisti. Ciò non vuol dire che in futuro non possano regalare ai fan un cameo ma, come spiegato dal regista Colin Trevorrow, ci sono altri personaggi che prenderanno il loro posto come principali all’interno della trama nei futuri film della saga.

Ha voluto inoltre sottolineare come i personaggi dei primi film riusciranno a tornare in questa narrativa in maniera naturale, senza forzatura: “Emily Carmichael e io tendiamo a chiamare questo film ‘Jurassic Park VI’, perché lo è”. I fan attendono un capitolo esaltante, che offra un livello d’azione mai visto prima, considerando come ora i dinosauri siano liberi nel mondo degli umani. Ecco le parole di Chris Pratt in merito: “Prometto che i fan non resteranno delusi”. Ha inoltre lasciato intendere come la pellicola possa ripartire dopo un piccolo salto temporale: “Non posso credere che faremo questo film, che siamo riusciti a mantenere la promessa fatta alla fine di ‘Jurassic World: Il regno distrutto’. L’isola è andata distrutta e ora gli animali sono liberi e non possiamo rimetterli in gabbia. C’è da chiedersi come questa tecnologia possa influenzare il mondo in futuro. Sarà epico”.