Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger genitori: è nata Lyla Maria

Chris Pratt e la moglie Katherine Schwarzenegger , figlia 30enne del celebre Arnold ( FOTO ) e della sua ex moglie Maria Shriver, hanno annunciato via social la nascita della loro prima figlia Lyla Maria . “ Siamo entusiasti di annunciare la nascita di nostra figlia, Lyla Maria Schwarzenegger Pratt. Non potremmo essere più felici. Sia la mamma che la bambina stanno benissimo. Ci sentiamo estremamente benedetti” ha scritto l'attore 41enne su Instagram.

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger genitori

La notizia della nascita della prima figlia della coppia era arrivata già prima della pubblicazione del post, con un video pubblicato da Entertainment Tonight nel quale si vede il fratello di Katherine, Patrick, annunciare che la sorella stava bene e che le avrebbe portato un piccolo regalo, mostrando nel mentre un pacchettino sospetto con tanto di fiocco rosa. Per Katherine si tratta del primo figlio mentre Chris Pratt è già padre di Jack, nato dal precedente matrimonio con l'attrice Anna Faris. “Sapevano che avrebbero avuto una femmina ed erano eccitatissimi” ha annunciato una fonte vicina alla coppia a People. “Kat ha avuto una gravidanza semplice e, oggi, spera in una convalescenza rapida. Al momento, va tutto bene. Katherine sta sperimentando tutte le emozioni che attraversa una donna la prima volta che diventa madre. È felice oltre ogni immaginazione, ma è stanca e sopraffatta per certi versi. Chris, però, continua ad essere di supporto. Ed è confortante per Kat sapere che Chris, in quanto padre, sa già come comportarsi con un neonato” ha rivelato ancora la fonte. Per Arnold Schwarzenegger, padre di cinque figli (quattro avuti dalla Shriver e uno nato dalla relazione extra coniugale con una ex collaboratrice domestica) si tratta del primo nipote. A causa delle restrizioni da Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), i due neo nonni non sono però potuti ancora andare a trovare la piccola Lyla.