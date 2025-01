Grande Fratello, eliminata Helena Prestes

GRANDE FRATELLO, FUORI HELENA PRESTES

Lunedì 13 gennaio Alfonso Signorini ha accompagnato il pubblico nel corso del nuovo appuntamento con il reality-show, al suo fianco Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli (FOTO). Jessica Morlacchi ha fatto ritorno in casa per un confronto con Helena Prestes. Ospiti anche Maria Monsè e sua figlia Perla Maria, ex inquiline della casa.

Sorpresa per Zeudi Di Palma che ha potuto riabbracciare la mamma Maria Rosaria e per Helena Prestes da parte di Nikita Pelizon.