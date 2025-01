Grande Fratello, Jessica Morlacchi si ritira. Cosa è successo ieri

Successivamente, Alfonso Signorini ha svelato l’esito del provvedimento disciplinare preso dalla produzione annunciando la nomination d’ufficio per Ilaria Galassi, Helena Prestes e Jessica Morlacchi; la cantante ha però deciso di abbandonare il programma.

Alfonso Signorini ha accompagnato il pubblico nel corso del nuovo appuntamento con il reality-show, presenti in studio Beatrice Luzzi , Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli ( FOTO ). Il conduttore ha ripercorso quanto accaduto in casa negli ultimi giorni ponendo l’attenzione su alcune discussioni.

Spazio al ritorno di Pamela Petrarolo (FOTO), uscita dalla casa del Grande Fratello per alcuni motivi personali. In seguito, il conduttore ha dato il via alle attese nomination.