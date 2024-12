Grande Fratello, eliminate le Monsè

Nuove emozioni nella casa più spiata del piccolo schermo. Lunedì 30 dicembre il conduttore ha riconquistato il centro dello studio di Cinecittà per raccontare quanto accaduto negli ultimi giorni, presenti Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come opinioniste e Rebecca Staffelli ( FOTO ) nel ruolo di rappresentante del pubblico social.

Il conduttore ha ripercorso gli avvenimenti della settimana, in seguito spazio al verdetto del televoto: eliminate le Monsè con il 13,5% dei voti a favore contro il 56,5% per Zeudi di Palma, il 15,4% per Emanuele Fiori e il 14,6% per Bernardo Cherubini. Pamela Petrarolo ha annunciato il ritiro dal reality-show per fare rientro a casa per motivi personali.