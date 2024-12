Alfonso Signorini ha condotto una nuova puntata del Grande Fratello , al centro l’ingresso di tre concorrenti e un’eliminazione. Spazio al televoto per l’elezione dei due preferiti dei telespettatori.

Approfondimento Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Spazio alle nomination, immuni Amanda Lecciso e Alfonso D’Apice per la casa, Shaila Gatta per volontà di Beatrice Luzzi e infine Luca Calvani su indicazione di Cesara Buonamici. Al ballottaggio Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Helena Prestes, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma. L’esito del televoto sarà svelato nel prossimo appuntamento in programma lunedì 23 dicembre.