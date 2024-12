Grande Fratello, cos'è successo nella puntata di lunedì 9 dicembre

Successivamente, il conduttore ha svelato l’esito del televoto: eliminata Federica Petagna con il 15% dei voti contro il 32% a favore di Luca Calvani, il 27% per Stefano Tediosi e infine il 26% per Amanda Lecciso.

Via alle nomination, immuni Jessica Morlacchi per volere di Cesara Buonamici, Lorenzo Spolverato su indicazione di Beatrice Luzzi e Javier Martinez poiché indicato dai concorrenti. Al televoto Helena Prestes, le Non è la Rai, Shaila Gatta e Tommaso Franchi. L’inquilino meno votato dovrà abbandonare la casa nel prossimo appuntamento in programma lunedì 16 dicembre.