3/13 ©Ansa

GLI ATTORI DEI CESARONI PRESENTI - Presenti per l’ultimo saluto diversi attori che hanno reso grande la serie I Cesaroni, come Claudio Amendola (in foto), Max Tortora e Ludovico Fremont. Il ruolo di Cesare, fratello di Giulio (personaggio interpretato da Amendola), ha dato a Fassari una grande popolarità, contribuendo a creare un vero e proprio fenomeno televisivo