Andata in onda dal 2006 al 2014, la serie tv I Cesaroni si prepara a tornare. Le riprese de I Cesaroni - Il ritorno, prodotta da Verdiana Bixio con la co-produzione di Publispei-RTI, cominceranno infatti lunedì 17 marzo a Roma.

Cosa sappiamo su I Cesaroni - Il ritorno

Ambientata ancora una volta nel quartiere de La Garbatella, I Cesaroni - Il ritorno è diretta da Claudio Amendola, nelle doppie vesti di attore protagonista e regista. La bottiglieria più famosa della tv ci sarà ancora, e ci saranno anche diversi volti noti della serie.

Sebbene il cast definitivo non sia stato ufficializzato, secondo i media - oltre a Claudio Amendola - tornano Antonello Fassari, Max Tortora e Niccolò Centioni, rispettivamente nei panni di Cesare, Ezio e Rudi (il fratello, il migliore amico e uno dei figli del protagonista). Non ci sarà invece Elena Sofia Ricci, almeno stando a quanto detto da lei stessa a Belve: "Non lo so che fine farà il ruolo che avevo. Mi avevano chiesto di fare un cameo ma no, ero andata via troppo tempo prima", ha raccontato. Per poi spiegare che, secondo lei, è bene che ad un certo punto le cose finiscano. "Hanno detto che la mia presenza aleggerà nella serie. Mi piacerebbe sapere se sarò morta", ha poi scherzato.

La presenza di Matteo Branciamore, Rita Savagnone, Micol Olivieri, Federico Russo e Elda Alvigini, ad oggi, non è stata confermata né smentita.