Grande Fratello, cos'è successo nella puntata di lunedì 2 dicembre

Lunedì 2 dicembre Alfonso Signorini ha condotto la sedicesima puntata del Grande Fratello, in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come opinioniste e Rebecca Staffelli ( FOTO ) nel ruolo di rappresentante del mondo social.

GRANDE FRATELLO, la puntata di lunedì 2 dicembre

Il conduttore ha accompagnato il pubblico nel corso di un nuovo appuntamento con il reality-show, in apertura il confronto tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Spazio al risultato del televoto che ha eletto Javier Martinez preferito del pubblico con il 69% dei voti contro il 27% a favore di Giglio, il 2% per Federica Petagna (FOTO) e il 2% per Stefano Tediosi.