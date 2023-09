4/21

Il suo carisma e la presenza scenica non passano inosservati e, dopo un iniziale rifiuto, entra nella scuderia di Claudio Cecchetto che lo prende per Radio Dj. È l'inizio di una carriera che lo porterà, nel 1988, a pubblicare il singolo-tormentone È qui la festa? e il primo dei suoi album: Jovanotti for President

Jovanotti, in radio con il singolo "Affermativo"