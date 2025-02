Jovanotti: "Bello tornare a Sanremo, non vedo l'ora". Il post

"Martedì sera celebriamo la passione che ci unisce attraverso la musica. Non vedo l'ora, e @palajovaofficial si avvicina". Lo scrive su Instagram Lorenzo Jovanotti, postando un video con il suo brano Pieno di vita, in vista dell'apparizione a Sanremo come superospite della serata inaugurale

"Stamattina ho trovato qui su IG questo reel di @pieno_di_vita_ che mi ricorda quanto è bello tornare sul palco, e ripartire da @sanremorai la festa della canzone italiana. Martedì sera celebriamo la passione che ci unisce attraverso la musica. Non vedo l'ora, e @palajovaofficial si avvicina". Lo scrive su Instagram Jovanotti , postando un video con il suo brano Pieno di vita, in vista dell'apparizione di martedì a Sanremo come superospite della serata inaugurale ( SPECIALE SANREMO ).

Cresce l'attesa dei fan di vedere Jovanotti salire sul palco dell’Ariston, l’artista sarà infatti il grande ospite della serata inaugurale del Festival di Sanremo 2025 . Ma oltre all'appuntamento sanremese, l'artista si prepara per il tour che avrà inizio il 4 marzo 2025, con tantissime date che sono già andate sold out (in fondo a questo articolo, il calendario con le date).

Tutte le date del tour 2025

Un calendario ricchissimo con molte date già sold out e nuove aggiunte per soddisfare la richiesta degli innumerevoli fan.

4 marzo – Pesaro – Vitrifrigo Arena SOLD OUT

5 marzo – Pesaro – Vitrifrigo Arena SOLD OUT

7 marzo – Pesaro – Vitrifrigo Arena SOLD OUT

8 marzo – Pesaro – Vitrifrigo Arena

11 marzo – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

12 marzo – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

14 marzo – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

15 marzo – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

17 marzo – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

18 marzo – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

20 marzo – Zurigo – Hallenstadion

22 marzo – Firenze – Mandela Forum SOLD OUT

23 marzo – Firenze – Mandela Forum SOLD OUT

25 marzo – Firenze – Mandela Forum

26 marzo – Firenze – Mandela Forum

28 marzo – Firenze – Mandela Forum SOLD OUT

29 marzo – Firenze – Mandela Forum SOLD OUT

31 marzo – Firenze – Mandela Forum

3 aprile – Casalecchio di Reno (BO) – Unipol Arena

5 aprile – Casalecchio di Reno (BO) – Unipol Arena SOLD OUT

6 aprile – Casalecchio di Reno (BO) – Unipol Arena SOLD OUT

9 aprile – Torino – Inalpi Arena SOLD OUT

10 aprile – Torino – Inalpi Arena

12 aprile – Torino – Inalpi Arena SOLD OUT

13 aprile – Torino – Inalpi Arena SOLD OUT

15 aprile – Torino – Inalpi Arena

22 aprile – Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

23 aprile – Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

25 aprile – Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

26 aprile – Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

28 aprile – Roma – Palazzo dello Sport

29 aprile – Roma – Palazzo dello Sport

1 maggio – Roma – Palazzo dello Sport

2 maggio – Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

5 maggio – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

6 maggio – Milano – Unipol Forum

8 maggio – Milano – Unipol Forum

9 maggio – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

12 maggio – Milano – Unipol Forum NUOVA DATA!

13 maggio – Milano – Unipol Forum NUOVA DATA!

15 maggio – Verona – Arena di Verona

16 maggio – Verona – Arena di Verona

18 maggio – Verona – Arena di Verona SOLD OUT

19 maggio – Verona – Arena di Verona

21 maggio – Verona – Arena di Verona