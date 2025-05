Bloodshot, il cast del film con Vin Diesel stasera in tv

1/6 ©Webphoto

Vin Diesel è il protagonista di Bloodshot, adattamento cinematografico del fumetto ominimo, in onda su Italia 1 giovedì 22 maggio. L'attore veste i panni di Ray Garrison / Bloodshot, soldato americano che, dopo un'operazione di salvataggio a Mombasa, va in vacanza in Costiera Amalfitana con la moglie Gina. Rapito da un gruppo di mercenari guidati da Martin Axe, e poi ucciso, Ray si risveglia nei laboratori di una compagnia di Kuala Lumpur specializzata in miglioramenti cibernetici per il personale militare statunitense reso disabile

Fast and Furious 11, Vin Diesel svela quando inizieranno le riprese