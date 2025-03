Fast and Furious 11, Vin Diesel svela quando inizieranno le riprese

Fast and furious 11, il post di vin diesel

Vin Diesel ha condiviso un lungo post su Instagram parlando dei suoi imminenti impegni lavorativi, tra i quali le riprese di Fast and Furious 11, di cui al momento non è stato reso noto il titolo ufficiale. L’attore (FOTO) ha svelato che le riprese avranno luogo a Los Angeles a partire da questa estate.

Nessuna notizia per quanto riguarda l’esatta data di distribuzione. Stando a quanto riportato da Deadline, la pellicola potrebbe arrivare nelle sale cinematografiche statunitensi nella primavera del prossimo anno. Dietro la macchina da presa Louis Leterrier, tra i suoi film ricordiamo L'incredibile Hulk, Scontro tra titani e Now You See Me - I maghi del crimine.