Fast & Furious, Vin Diesel-The Rock: stop alla faida?

Vin Diesel era uno dei presentatori dei Golden Globe 2025. Prima di fare il suo discorso e di assegnare il premio per il successo cinematografico e al botteghino a Wicked , ha guardato il pubblico scorgendo Dwayne Johnson . Con una risata nervosa, ha esclamato "Ehi, Dwayne", mentre la telecamera inquadrava Johnson che sorrideva imbarazzato. La folla è scoppiata a ridere per via del loro passato difficile, e i social media sono impazziti chiedendosi se i due stessero ancora litigando.

La faida Diesel-Johnson è diventata virale nell'agosto 2016 , dopo che The Rock ha chiamato un uo collega di set "m***a di pollo" e "c**o di caramella". Subito gli utenti del web hanno pensato che si riferisse a Diesel, sua co-star in diversi film di Fast and Furious. All'epoca, infatti, i due stavano girando Fast & Furious 8.

Le ragioni del litigio

Ma quali sono le ragioni di quel litigio? Vien Diesel, nel corso di un'intervista a Men's Health del 2021, ha spiegato di aver avuto un approccio duro sul set di Fast & Furious 8, per spronare Dwayne Johnson. "Il personaggio di Hobbs era difficile da interpretare, e il mio approccio all'epoca è stato molto duro per ottenere la performance che volevo. Ho dovuto prendere Dwayne, famosissimo per il wrestling, e fare in modo che il pubblico lo vedesse come qualcuno di sconosciuto. Ci è voluto molto lavoro. Non dico di essere come Fellini, ma farei qualsiasi cosa per ottenere le performance migliori nei film che produco".

Vin Diesel ha poi tentato di porre fine alla faida invitando Johnson a tornare nel franchise con Fast X. Lui disse d'aver rifiutato, ma si rivelò un bluff: The Rock compare infatti nei panni di Luke Hobbs in una scena a metà dei titoli di coda. Nell'undicesimo capitolo di Fast & Furious, dunque, reciteranno ancora una volta insieme.

"L'estate scorsa Vin e io ci siamo lasciati tutto il passato alle spalle", ha twittato Johnson dopo l'uscita di Fast X nell'estate del 2023. "Continueremo a lavorare con fratellanza e determinazione e ci prenderemo sempre cura del franchise, dei personaggi e dei fan che tanto amiamo".