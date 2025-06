Tom Cruise riceverà un premio Oscar onorario . Il 16 novembre, durante la 16esima edizione dei Governors Awards presso la Ray Dolby Ballroom dell’Ovation Hollywood, l’attore e produttore riceverà il riconoscimento alla carriera insieme alla coreografa e attrice Debbie Allen e allo scenografo Wynn Thomas . L’icona della musica Dolly Parton riceverà invece il Jean Hersholt Humanitarian Award per il suo storico impegno umanitario. “I Governors Awards di quest'anno celebreranno quattro personalità leggendari,e le cui straordinarie carriere e il cui impegno per la nostra comunità cinematografica continuano a lasciare un segno indelebile", ha dichiarato Janet Yang, Presidente dell'Academy. “Il Consiglio di Amministrazione dell'Academy è onorato di premiare questi brillanti artisti. Debbie Allen è una coreografa e attrice pioniera, il cui lavoro ha affascinato generazioni e attraversato generi diversi. L'incredibile impegno di Tom Cruise per la nostra comunità cinematografica, per l'esperienza teatrale e per la comunità degli stuntman ci ha ispirati tutti. L'amata attrice Dolly Parton incarna lo spirito del Jean Hersholt Humanitarian Award attraverso la sua incrollabile dedizione alle attività benefiche. E lo scenografo Wynn Thomas ha dato vita ad alcuni dei film più duraturi grazie al suo occhio visionario e alla sua maestria”. Il premio onorario sarà assegnato "per onorare un'eccezionale distinzione nel raggiungimento di risultati significativi nel corso della vita, contributi eccezionali allo stato delle arti e delle scienze cinematografiche o un servizio eccezionale all'Academy". Tom Cruise, una delle star più celebri della storia di Hollywood, ha contribuito a rilanciare il botteghino durante la pandemia Covid con Top Gun: Maverick , che ha ottenuto una candidatura come Miglior film nel ruolo di produttore. Noto per le sue performance acrobatiche, l’attore ha ricevuto tre nomination agli Oscar per la Migliore interpretazione per i film Nato il quattro luglio, Jerry Maguire e Magnolia. Tra le altre pellicole che ha girato ci sono anche Risky Business – Fuori i vecchi...i figli ballano, Codice d'onore, Intervista col vampiro, Eyes Wide Shut , Vanilla Sky e la saga di Mission: Impossible .

GLI ALTRI PREMIATI

Debbie Allen ha alle spalle una carriera come coreografa, attrice e produttrice in teatro e al cinema lunga quasi 50 anni. Ha curato sette volte le coreografie della cerimonia degli Oscar e ha dato il suo contributo a film come Forget Paris, A Jazzman’s Blues e The Six Triple Eight. Come produttrice ha curato le pellicole Amistad e A Star for Rose, mentre come interprete ha recitato in Saranno famosi, Ragtime e Jo Jo Dancer, Your Life Is Calling.

Lo scenografo Wynn Thomas, invece, ha iniziato la sua carriera cinematografica con il film Lola Darling di Spike Lee e ha collaborato con il regista anche in altri film come Fa’ la cosa giusta, Malcom X e Da 5 Bloods – Come fratelli. Tra i suoi altri lavori di successo compaiono inoltre A Beautiful Mind e Cinderella Man di Ron Howard, oltre alla pellicola candidata agli Oscar Il diritto di contare.

Il Jean Hersholt Humanitarian Award viene invece assegnato a “un individuo nel campo delle arti e delle scienze cinematografiche i cui sforzi umanitari hanno portato credito all'industria promuovendo il benessere umano e contribuendo a correggere le disuguaglianze". Dolly Parton, musicista e attrice di fama internazionale, riceverà il riconoscimento per il suo storico impegno filantropico. Con oltre 100 milioni di dischi venduti e 49 album in studio, Parton ha recitato in classici come Dalle 9 alle 5...orario continuato e Fiori d’acciaio. Ha ricevuto ben due candidature all'Oscar per la Migliore canzone originale, rispettivamente per Nine to Five e per Travelin' Thru dal film Transamerica. Grazie alla Dollywood Foundation, fondata nel 1988, promuove l'istruzione nella sua terra d’origine, il Tennessee. Ha promosso anche un’iniziativa di alfabetizzazione, la Dolly Parton's Imagination Library, grazie alla quale ha distribuito oltre 285 milioni di libri in tutto il mondo dal 1995.