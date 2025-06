Brad Pitt tornerebbe volentieri a lavorare con Tom Cruise, ma a una condizione.

I due attori, apparsi insieme sullo schermo in Intervista col vampiro del 1994, erano soliti correre insieme sui go-kart dopo le riprese, ha raccontato Brad Pitt a E! News. Alla domanda se tornerebbe mai a collaborare col collega, l'attore ha risposto: "Beh, non ho intenzione di appendermi agli aerei e cose del genere, quindi se e quando faremo di nuovo qualcosa insieme, sarà sulla terraferma".

Due approcci differenti

Le parole di Brad Pitt non sorprendono chi conosce la passione di Tom Cruise per le acrobazie estreme. Kosinski, che ha diretto Cruise in Top Gun: Maverick, ha paragonato l'approccio al pericolo e alle acrobazione suo e di Pitt in un articolo sulla F1 pubblicato da GQ. "Tom si spinge sempre al limite, ma allo stesso tempo è super capace e molto abile", ha detto. "Sia lui che Brad Pitt hanno un talento naturale per la guida. Ma sì, posso immaginare che Tom ci spaventi un po' di più".

Nel frattempo, il supervisore dei veicoli d'azione del film, Graham Kelly, ha aggiunto: "Tom si spinge al limite. Davvero al limite. Questo mi terrorizza. Voglio dire, ho fatto un sacco di Mission: Impossible con Tom ed è l'esperienza più stressante per uno come me che costruisce auto per lui, fa acrobazie con lui. Al contrario, Brad ascolta e conosce le sue capacità e i suoi limiti, e penso che sarebbe il primo a dire: 'No, non lo farò'".