Brad Pitt nel nuovo thriller di Edward Berger, regista di Conclave

Il divo di Hollywood interpreterà un uomo in cerca della moglie scomparsa. "The Riders", adattamento dell'omonimo romanzo di Tim Winton, entrerà in produzione nel 2026

Le agende di Brad Pitt e di Edward Berger, regista di Conclave, una delle pellicole più apprezzate della scorsa stagione cinematografica - tornata in sala dopo la morte di Papa Bergoglio e in vista dell'imminente vero Conclave a Roma - continuano a riempirsi di impegni.

Il divo di Hollywood e il regista austriaco saranno insieme in un nuovo progetto targato A24, il thriller The Riders, che che sarà girato l'anno prossimo in Europa.

Pitt sarà il protagonista di una ricerca di una donna scomparsa. La trama è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Tim Winton, libro pubblicato nel 1994 finito anche in shortlist per il Booker Prize.

Brad Pitt protagonista di una storia piena di mistero Brad Pitt, che questa estate tornerà sul grande schermo nell'atteso F1 di Joseph Kosinski, il regista di Top Gun : Maverick, ha già numerosi impegni per la fine di questo anno e il prossimo.

Deadline ha annunciato per primo l'inizio, nel 2026, della produzione di The Riders, la nuova pellicola firmata da Edward Berger, uno dei protagonisti col suo Conclave dell'ultima stagione dei premi che si è conclusa lo scorso marzo.

Berger dirigerà Pitt in una pellicola la cui sceneggiatura, attualmente in fase di scrittura, è stata affidata a David Kajganich. David Kajganich (che ha sceneggiato Bones and All e Suspiria di Luca Guadagnino), sta lavorando all'adattamento del romanzo The Riders, un giallo dell'australiano Tim Winton disponibile in Italia solo in lingua originale.

Il libro racconta la storia di un uomo Scully, che si trasferisce in Europa con sua figlia Billie e la moglie Jennifer. Giunti in aeroporto la donna è scomparsa. Toccherà all'uomo capire cosa è successo a sua moglie mettendosi in viaggio con sua figlia. Approfondimento Conclave, il film sull'elezione del Papa su Sky Cinema dal 5 maggio