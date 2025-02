F1, il video che anticipa il film con Brad Pitt

Cinema

Dall’entusiasmo incontenibile di Pedro Almodóvar nel ricevere il Leone d'oro per il miglior film con La stanza accanto (The Room next door) alle gag esilaranti che i due divi di Hollywood hanno regalato sul red carpet per presentare, fuori concorso, il loro ultimo film insieme, Wolfs, ripercorriamo tutto il meglio di questa 81esima edizione della kermesse cinematografica A cura di Camilla Sernagiotto