Patti Smith, 77 anni, si è esibita sulla piattaforma del Cinema Galleggiante, posizionato davanti alla Giudecca. "Come on now, try and understand / The way I feel when I'm in your hands / Take my hand, come undercover / They can't hurt you now / Can't hurt you now, can't hurt you now / Because the night belongs to lovers", ha cantato, ricordando il suo pezzo più famoso Because the night ma soprattutto il grande amore della sua vita: il compagno Fred, che è scomparso 30 fa



