Mostra del Cinema di Venezia, Leone d’Oro ad Almodovar. I vincitori

La stanza accanto del regista spagnolo già Leone d'Oro alla carriera vince la 81esima edizione della rassegna. Leone d'Argento - Gran Premio Speciale della Giuria per Vermiglio di Maura Delpero, Leone d'Argento - Premio per la migliore regia a Brady Corbet per The Brutalist. Coppe Volpi a Nicole Kidman, assente in sala per l'improvvisa scomparsa della madre, e Vincent Lindon. Paul Kircher riceve il Premio Marcello Mastroianni per il giovane attore emergente

Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria a Vermiglio di Maura Delpero, period drama al femminile ambientato sul finire della Seconda Guerra Mondiale ( LA RECENSIONE ), uno dei cinque film italiani in gara in questa edizione. A conquistare invece il Leone d’Argento Premio per la migliore regia è Brady Corbett con The Brutalist ( LA RECENSIONE ), dramma storico con uno straordinario Adrien Brody nei panni dell’architetto ebreo ungherese sopravvissuto all’Olocausto László Tóth, che ai 215 minuti di pellicola ne ha aggiunti altri 13 di applausi durante la sua proiezione al Lido, risultando uno dei film più apprezzati di questa edizione.

Sul fronte degli attori, la giuria presieduta da Isabelle Huppert e composta da James Gray, Andrew Haigh, Angieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Julia von Heinz e Zhang Ziyi ha premiato con la Coppa Volpi le interpretazioni di Nicole Kidman in Babygirl di Halina Reijn ( LA RECENSIONE ) e Vincent Lindon in Jouer avec le feu di Delphine e Muriel Coulin, capaci di imporsi entrambi su una concorrenza agguerritissima che per la prima va da Julianne Moore e Tilda Swinton a Lady Gaga e per il secondo comprende star del calibro di Daniel Craig, Adrien Brody, Joaquin Phoenix. Nicole Kidman, che si era recata a Venezia per la cerimonia di premiazione, non era presente nella Sala Grande. Al posto suo la regista Halina Reijn, che nel ritirare il premio ha letto un messaggio in cui l'attrice motivava la sua assenza: "Sono arrivata a Venezia per scoprire poco dopo che mia madre è mancata, sono rimasta scioccata e sono dovuta tornare dalla mia famiglia. È incredibile questo momento, il mio cuore è a pezzi".

Orizzonti

Per quanto riguarda Orizzonti, la giuria presieduta da Debra Granik e composta da Ali Asgari, Soudade Kaadan, Christos Nikou, Tuva Novotny, Gábor Reisz e Valia Santella ha premiato come migliori film Anul Nou care n-a fost (The New year that never came) di Bogdan Mureșanu (Romania, Serbia); miglior regia a Sarah Friedland per il film Familiar Touch (Stati Uniti) e premio speciale della giuria a Hemme nin Öldüğü Günlerden Biri (one of those days when Hemme dies) di Murat Fıratoğlu (Turchia).

Sul fronte attori, migliore interpretazione femminile è quella di Kathleen Chalfant nel film Familiar Touch di Sarah Friedland (Stati Uniti), quella maschile va a Francesco Gheghi nel film Familia di Francesco Costabile (Italia). La giuria di Orizzonti ha poi assegnato il premio per la migliore sceneggiatura a Scandar Copti per Happy Holidays (Palestina, Germania, France, Italy, Qatar) e quello per il miglior cortometraggio a Who Loves The Sun di Arshia Shakiba (Canada).