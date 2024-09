Festival di Venezia 2024, i gioielli più belli visti sul red carpet

14/16 ©Getty

Anche Taylor Russell ha ceduto al fascino della collana indossata al contrario, col pendente che scivola sulla schiena, in maniera morbida e sensuale. Lo styling poi, su di lei che ha i capelli corti. è favoloso. La parure di Alta Gioielleria in foto è di Tiffany & Co. in platino, oro giallo e diamanti per oltre trenta carati